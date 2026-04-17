Все доступно — нужно только захотеть: специалисты Green Life рассказали о создании контента для фильма «Кислород»

Специалист продакшен-студии Green Life Кирилл Пермяков из Перми и цифровой художник Сергей Горюнов в интервью рассказали о работе над проектом — создание уникального визуального контента для сериала «Кислород» (18+), сообщил properm.ru. Специалисты «создали» Гималаи.

По утверждению спикера, примерно 90% всего существующего в мире информационного массива открыты для любого желающего. Главным же барьером, который преодолевают единицы, выступают не внешние ограничения, а внутренние качества человека: его любознательность, настойчивость и банальная лень.

Как подчеркнул собеседник Properm.ru, те самые сведения, которые были отобраны и переработаны в конечный результат, способен добыть кто угодно. Картографические, географические и геологические данные, послужившие основой для проведенной работы, находятся в открытом доступе. Они хранятся в базах, которые не требуют специального ключа для разблокировки.

Однако, по словам автора, чтобы во всем этом разобраться, необходимо по-настоящему глубоко погрузиться в материал. На такую скрупулезность ушло огромное количество времени: в паузах между просмотрами двух фильмов команда упорно тренировалась.

«Стартовый проект в таком формате мы реализовали в 2022 году, это был первый сезон сериала "Кислород" о восхождении и трагических событиях 2021 года на склонах горы Броудпик в горном массиве в Пакистане на высоте 8 051 м. Свидетелем этих печальных событий и стал Виталий Лазо. В рамках этой виртуальной команды мы все были удаленщики», — рассказали собеседники Properm.ru.

