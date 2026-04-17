Бутырская оценила катание Валиевой после возвращения
Чемпионка мира Бутырская: «Дайте Валиевой почувствовать уверенность»
Чемпионка мира Мария Бутырская в разговоре с News.ru высказалась о перспективах фигуристки Камилы Валиевой, вернувшейся к тренировкам после четырехлетней дисквалификации.
По ее мнению, 19-летней спортсменке необходимо время, чтобы восстановить прежний уровень.
«Пока не чисто, с падениями, но уже с четверными прыжками. Есть над чем работать. Говорят: «Вот, Камила не та, нет лоска». Подождите, она столько не каталась, дайте ей почувствовать уверенность. Я считаю, что она может здорово кататься», — сказала Бутырская.
Камила Валиева вернулась к тренировкам в декабре. Фигуристка занимается у тренера Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки.
В конце марта на шоу Татьяны Навки Валиева исполнила четверной тулуп с особым шиком — приземлилась с поднятыми руками.