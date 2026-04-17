Подмосковным медикам вручили свидетельства по «Социальной ипотеке»

В Доме правительства Московской области прошло первое в 2026 году вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека», их получили 12 медработников: врачи и медицинские сестры. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

«По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство ему ежемесячно компенсирует сумму основного долга. По итогу участники платят только проценты по кредиту», — сказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, с начала ее реализации жилищные условия улучшили более 3,5 тыс. специалистов. Министр уточнила, что в этом году вручат еще 219 свидетельств по программе: 81 медицинскому работнику, 73 учителям, 60 молодым ученым и уникальным специалистам оборонно-промышленного комплекса и 5 тренерам.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин добавил, что за это время свидетельства на покупку квартиры получили более 2 тыс. медиков. Теперь из передали медработникам из Истринской, Химкинской, Пушкинской, Раменской, Лыткаринской, Жуковской, Наро-Фоминской больниц, Коломенского перинатального центра, Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера и Центральной клинической психиатрической больницы им. Ф. А. Усольцева.

