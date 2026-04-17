В Комлесхозе Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 17 апреля, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Шатурском лесничествах - II класс пожарной опасности, в Талдомском лесничестве – III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В предстоящие выходные, 18 и 19 апреля, на большей части территории Московской области ожидается I класс. Температура воздуха днем в этот период составит +4...+14 градусов, ночью -1...+6. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, возможны дожди, снег.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

