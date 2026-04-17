«Повезло, на нем ни царапины»: как в Белове отечественная машина перевернулась во время преследования сотрудниками ДПС

В одном из городов Кузбасса любитель острых ощущений без водительского удостоверения выпил алкоголь, сел за руль и устроил настоящие гонки с сотрудниками дорожной полиции. Как рассказали сайту VSE42.Ru в ГИБДД Кузбасса, инцидент произошел в Белове в ночь на среду, 15 апреля.

По информации ведомства, в ходе погони отечественный автомобиль нарушителя перевернулся. Водитель не пострадал — он лишь испугался.

«По предварительным данным, 24-летний водитель ВАЗ-2114 не выбрал безопасную скорость и, уходя от преследования, потерял контроль над управлением и допустил опрокидывание автомобиля», – сказали в ГАИ.

Инспекторы ДПС, задержавшие молодого человека, выявили у него сразу несколько серьезных нарушений. Во-первых, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Во-вторых, у него отсутствовало водительское удостоверение, дающее право управлять транспортным средством. В-третьих, у нарушителя не оказалось полиса ОСАГО.

Как уточнили в ГИБДД, во время погони молодой человек проигнорировал запрещающий сигнал светофора и проехал перекресток на красный свет. Водителю грозит целый пакет административных протоколов и, как следствие, внушительные денежные штрафы.

Ранее сообщалось, что суд обязал хозяина коровы выплатить 900 тыс. руб. пострадавшей в ДТП женщине — мужчина отрицал факт владения буренкой.