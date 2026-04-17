Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о проекте

Региональная программа «Герои Подмосковья» позволяет участникам специальной военной операции найти близких по духу людей, поэтому проходить обучение стоит. Об этом заявил участник проекта Сергей Михайлов.

«Кроме знаний и открывающихся возможностей, это прежде всего общение и знакомства с такими же по духу людьми, участниками программы», — сказал Михайлов.

По его словам, новые знакомства останутся в жизни участников и после обучения.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

