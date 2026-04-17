Определились полуфиналисты Лиги Европы

В Лиге Европы определились полуфинальные пары. В эту стадию турнира вышли по два клуба из Англии, а также по одному представителю Германии и Португалии.

В финале, который пройдет 20 мая в Стамбуле, гарантированно сыграет английский клуб, так как «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест» в полуфинале играют друг с другом.

Бирмингемцы в 1/4 финала не оставили шансов итальянской «Болонье» — 4:0 и 3:1. Сложнее пришлось «Ноттингему». Клуб АПЛ сыграл в гостях вничью с «Порту» (1:1), а дома англичане почти весь матч играли в большинстве и отстояли минимальную победу (1:0).

Вторую полуфинальную пару составили» «Брага» и «Фрайбург». Португальцы в гостях обыграли испанский «Бетис» (4:2) после домашней ничьей (1:1). «Фрайбург» в каждом из матчей отгрузил по три мяча «Сельте» — 3:0 дома и 3:1 в гостях.

Первые матчи полуфиналов состоятся 30 апреля, ответные игры — 7 мая.

Ранее определились полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА.