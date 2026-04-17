Фотографии с места происшествия шокировали пользователей: почему жители Юрги спорят о причинах разрушенных надгробий

В Юрге на городском кладбище зафиксировали случай повреждения захоронений. Информация об этом и фото последствий появились в группе социальной сети «ВКонтакте». Мнение пользователей о причинах беспорядка разделились, сообщил VSE42.RU .

По словам очевидца, который обнаружил последствия, на территории кладбища оказались поврежденными несколько памятников. Кроме того, неизвестные или нечто разрушили оградки, установленные вокруг могил. На опубликованных кадрах хорошо видно, что часть надгробных плит сломана, а металлические ограждающие конструкции деформированы.

По данным издания, в комментариях к посту мнения местных жителей разделились. Одна группа пользователей склоняется к версии об акте вандализма — то есть умышленной порче имущества. Другие не исключают, что разрушения могли произойти под влиянием природных факторов, например сильного ветра.

«Это не обязательно дело рук человека… 1 ноября был очень сильный ураганный ветер… было очень много поваленных памятников, вывернутых оградок… если бы не видел своими глазами, не поверил бы, что природа может сотворить такое», — написал пользователь Сети.

По данным издания, один из комментаторов обратил внимание, что подобные случаи уже случались на этом кладбище после мощного урагана. Другой горожанин выдвинул альтернативное предположение: причиной повреждений, по его мнению, могли стать работы тяжелой техники, которая расчищала территорию или выполняла иные задачи на погосте.

«На фото видно, что дорога идет вдоль могил, трактор чистил снег и мог сдвинуть ограду и задеть памятник… от ветра так не могло погнуть ограду – это дело рук человека», — высказал мнение комментатор.

По данным издания, официального заключения от ответственных служб на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что священники призвали отказаться от языческой традиции с едой на кладбище в Радоницу.