Российский форвард стал лучшим бомбардиром среди новичков НХЛ

20-летний нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов стал лучшим бомбардиром среди новичков по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин набрал 62 (19+43) очка в 82 матчах сезона. Демидов опередил нападающего «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке, набравшего 60 баллов, и защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефера с 59 очками.

Статус лучшего бомбардира делает Демидова фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона). Эксперты считают, что главным конкурентом россиянина станет Шефер, который в 18 лет уже оказывает значительное влияние на игру команды. Лауреат определится тайным голосованием членов Ассоциации спортивных журналистов НХЛ.

«Колдер Трофи» выигрывали россияне Сергей Макаров, Павел Буре, Сергей Самсонов, Евгений Набоков, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин и Кирилл Капризов.

