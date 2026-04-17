Важный церковный праздник 17 апреля: что можно и нельзя делать в день иконы «Живоносный Источник»

Сегодня, 17 апреля 2026 года, православная церковь вспоминает чудо от иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Это особый день, когда верующие обращаются к Богородице с молитвами об исцелении и духовном очищении.

Многие задаются вопросом, какой сегодня церковный праздник. 17 апреля — день прославления иконы, у которой по преданию получали исцеление слепые, хромые и расслабленные. Праздник напоминает о силе веры и милосердии.

В этот день принято посещать храм, молиться у иконы «Живоносный Источник» и набирать святую воду. Считается, что вода, освященная в этот день, обладает особой благодатью.

Праздник иконы «Живоносный Источник»: смысл дня

Икона Божией Матери «Живоносный Источник» известна с V века. По преданию, у рощи близ Константинополя находился источник, через который Богородица даровала исцеления воинам-паломникам.

Смысл этого церковного праздника 17 апреля — напоминание о том, что Богородица является источником жизни и утешения для всех верующих. Она помогает тем, кто с верой и покаянием притекает к ней.

В этот день читается акафист перед иконой. Верующие просят Богородицу об исцелении от болезней, о помощи в трудных обстоятельствах и о даровании душевного мира.

Что можно делать 17 апреля

В этот день разрешены и даже поощряются следующие действия:

Посетить утреннюю или вечернюю службу в храме

Помолиться перед иконой «Живоносный Источник» о здоровье близких

Набрать святую воду и окропить ею дом

Подать милостыню или помочь нуждающимся

Устроить скромную трапезу с постными блюдами (если день выпадает на постный день)

Обязательно в этот день прочитать молитву Богородице «Живоносный Источник». Считается, что она помогает при головных болях, болезнях ног и общей слабости.

Что запрещено делать 17 апреля

Церковный праздник 17 апреля накладывает определенные ограничения. Что нельзя делать в этот день:

Сквернословить, ссориться, желать зла другим

Употреблять алкоголь в больших количествах (допускается лишь немного кагора за трапезой)

Отказывать в помощи тем, кто просит

Устраивать шумные гулянья и развлекательные мероприятия

Лениться и пропускать молитву

Запрещено в этот день заниматься тяжелой физической работой без острой необходимости. Также не стоит выяснять отношения и держать обиду — это перечеркивает благодать праздника.

Что нужно сделать для удачи и благополучия

Чтобы привлечь удачу и мир в семью, в этот день рекомендуется:

Поставить свечу перед иконой «Живоносный Источник» в храме или дома

Прочитать молитву о здравии всех домочадцев

Умыться святой водой с утра

Поделиться едой с нищим или накормить бездомного

Попросить прощения у тех, кого невольно обидел

В этот день особенно сильны молитвы о детях. Матери молятся Богородице, чтобы дети не болели и росли в вере.

Именины 17 апреля

В церковный праздник 17 апреля именины отмечают:

Иосиф (преподобный Иосиф Песнописец)

Георгий (мученик Георгий Победоносец — память перенесения мощей)

Николай (священномученик Николай)

Адриан (преподобный Адриан)

Если 17 апреля — день вашего ангела, обязательно посетите храм и причаститесь.

Какой церковный праздник завтра

Завтра, 18 апреля 2026 года, православная церковь будет вспоминать преподобного Иоанна Ветхопещерника. Также это суббота Светлой седмицы — день, когда продолжаются пасхальные торжества. Богослужения будут совершаться с особым торжеством, а царские врата в храмах останутся открытыми.

