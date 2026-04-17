Важный церковный праздник 17 апреля: что можно и нельзя делать в день иконы «Живоносный Источник»
Сегодня, 17 апреля 2026 года, православная церковь вспоминает чудо от иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Это особый день, когда верующие обращаются к Богородице с молитвами об исцелении и духовном очищении.
Многие задаются вопросом, какой сегодня церковный праздник. 17 апреля — день прославления иконы, у которой по преданию получали исцеление слепые, хромые и расслабленные. Праздник напоминает о силе веры и милосердии.
В этот день принято посещать храм, молиться у иконы «Живоносный Источник» и набирать святую воду. Считается, что вода, освященная в этот день, обладает особой благодатью.
Праздник иконы «Живоносный Источник»: смысл дня
Икона Божией Матери «Живоносный Источник» известна с V века. По преданию, у рощи близ Константинополя находился источник, через который Богородица даровала исцеления воинам-паломникам.
Смысл этого церковного праздника 17 апреля — напоминание о том, что Богородица является источником жизни и утешения для всех верующих. Она помогает тем, кто с верой и покаянием притекает к ней.
В этот день читается акафист перед иконой. Верующие просят Богородицу об исцелении от болезней, о помощи в трудных обстоятельствах и о даровании душевного мира.
Что можно делать 17 апреля
В этот день разрешены и даже поощряются следующие действия:
- Посетить утреннюю или вечернюю службу в храме
- Помолиться перед иконой «Живоносный Источник» о здоровье близких
- Набрать святую воду и окропить ею дом
- Подать милостыню или помочь нуждающимся
- Устроить скромную трапезу с постными блюдами (если день выпадает на постный день)
Обязательно в этот день прочитать молитву Богородице «Живоносный Источник». Считается, что она помогает при головных болях, болезнях ног и общей слабости.
Что запрещено делать 17 апреля
Церковный праздник 17 апреля накладывает определенные ограничения. Что нельзя делать в этот день:
- Сквернословить, ссориться, желать зла другим
- Употреблять алкоголь в больших количествах (допускается лишь немного кагора за трапезой)
- Отказывать в помощи тем, кто просит
- Устраивать шумные гулянья и развлекательные мероприятия
- Лениться и пропускать молитву
Запрещено в этот день заниматься тяжелой физической работой без острой необходимости. Также не стоит выяснять отношения и держать обиду — это перечеркивает благодать праздника.
Что нужно сделать для удачи и благополучия
Чтобы привлечь удачу и мир в семью, в этот день рекомендуется:
- Поставить свечу перед иконой «Живоносный Источник» в храме или дома
- Прочитать молитву о здравии всех домочадцев
- Умыться святой водой с утра
- Поделиться едой с нищим или накормить бездомного
- Попросить прощения у тех, кого невольно обидел
В этот день особенно сильны молитвы о детях. Матери молятся Богородице, чтобы дети не болели и росли в вере.
Именины 17 апреля
В церковный праздник 17 апреля именины отмечают:
- Иосиф (преподобный Иосиф Песнописец)
- Георгий (мученик Георгий Победоносец — память перенесения мощей)
- Николай (священномученик Николай)
- Адриан (преподобный Адриан)
Если 17 апреля — день вашего ангела, обязательно посетите храм и причаститесь.
Какой церковный праздник завтра
Завтра, 18 апреля 2026 года, православная церковь будет вспоминать преподобного Иоанна Ветхопещерника. Также это суббота Светлой седмицы — день, когда продолжаются пасхальные торжества. Богослужения будут совершаться с особым торжеством, а царские врата в храмах останутся открытыми.
Коротко: главное о дне
- 17 апреля 2026 — праздник иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
- Можно и нужно молиться об исцелении, набирать святую воду
- Запрещено ссориться, лениться и отказывать в помощи
- Именины у Иосифа, Георгия, Николая, Адриана