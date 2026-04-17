Есть пять главных примет на 17 апреля: народные приметы на здоровье и деньги

Многие верующие интересуются приметами на 17 апреля, связанными с церковным праздником. В этот день православная церковь чтит икону Божией Матери «Живоносный Источник». Важно понимать, какие народные поверья имеют под собой духовный смысл, а какие являются суевериями.

Какой сегодня церковный праздник, знают не все. 17 апреля 2026 года — день прославления чудотворного образа, у которого верующие просят исцеления. Церковь относится к бытовым приметам осторожно, напоминая: главное — не обряды, а вера и молитва.

Тем не менее, в народе сложилось много традиций, связанных с этой датой. Разберем, что можно и что нельзя делать 17 апреля с точки зрения православной традиции, а от каких примет лучше отказаться.

Церковный праздник 17 апреля: икона «Живоносный Источник»

17 апреля православные вспоминают чудо у источника, где явилась Богородица. Согласно преданию, воин Лев, будущий император, встретил слепого старца и помог ему найти воду. Богородица сказала ему: «Этот источник — не для телесного исцеления только, но и для спасения душ».

Смысл дня — напомнить, что истинный источник жизни — это Христос и Богородица. Народные приметы на 17 апреля часто связывают с водой, чистотой и милосердием. Это отражает духовную суть праздника.

Что можно делать 17 апреля: добрые приметы

В народе считалось, что 17 апреля обязательно нужно совершить следующие действия для благополучия:

Сходить в храм и помолиться у иконы «Живоносный Источник»

Набрать святой воды и умыться ею — это считалось защитой от болезней

Подать милостыню у церкви — примета к достатку в доме

Окропить углы дома святой водой — для мира в семье

Помочь больному или немощному — такая помощь возвращается сторицей

В этот день запрещено отказывать в просьбе о воде. Добрая примета: поделиться водой с путником или соседом — тогда в доме не иссякнет благополучие.

Что нельзя делать 17 апреля: предостережения

Церковь не поддерживает суеверный страх, но предупреждает: что нельзя делать 17 апреля, так это нарушать заповеди. Народные приметы добавляют свои запреты:

Ссориться и ругаться — примета к долгим раздорам в семье

Выливать воду после умывания на землю — якобы к бедности (на самом деле просто неуважение к дару)

Лениться и пропускать молитву — это лишает благодати дня

Жаловаться на здоровье без попытки лечиться — грех уныния

Особенно запрещено в этот день завидовать и осуждать других. Согласно народным поверьям, злые мысли 17 апреля возвращаются троекратно.

Что нужно сделать для удачи и благополучия

Вместо того чтобы слепо верить в приметы, лучше совершить реальные духовные действия:

Прочитать молитву Богородице «Живоносный Источник» — это принесет душевный покой

Поставить свечу о здравии всех родных — такая молитва сильнее любого заговора

Умыться колодезной или родниковой водой с молитвой — для телесной крепости

Примириться с тем, с кем в ссоре — это лучшая примета на мир в доме

Обязательно в этот день вспомнить о своих крестных и помолиться за них. Народная мудрость гласит: кто помянет крестных родителей 17 апреля, того Богородица защитит от бед.

Именины 17 апреля

По церковному календарю 17 апреля именины празднуют:

Иосиф — в честь преподобного Иосифа Песнописца

Георгий — в память о перенесении мощей Георгия Победоносца

Николай — священномученик Николай

Адриан — преподобный Адриан

Если вы носите одно из этих имен, в этот день обязательно посетите храм и причаститесь. Примета гласит: именинник, который помолится у иконы «Живоносный Источник», получит защиту на весь год.

Какой праздник будет завтра

Завтра, 18 апреля 2026 года, православная церковь вспоминает преподобного Иоанна Ветхопещерника. Также продолжается Светлая седмица — пасхальные торжества. В народе на 18 апреля есть свои приметы, связанные с погодой и урожаем, но церковь призывает не искать знамений там, где важнее молитва и добрые дела.