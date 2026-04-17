Разбросанные по дороге машины и прибывшая скорая: очевидцы сняли на видео последствия ДТП в Кемерове

В Кемерове в пятницу, 17 апреля, утром случилась массовая авария с участием сразу четырех автомобилей. Кадры с разбросанными по проезжей части машинами быстро разлетелись в социальных сетях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Корреспондент издания по комментариям очевидцев в соцсетях восстановил предварительную хронологию событий. Предположительно, водитель иномарки «Хендай» не справился с управлением. Он вылетел на встречную полосу, после чего столкнулся с тремя другими транспортными средствами. По предварительным данным, машина внезапно потеряла управление.

«Он (предположительный виновник ДТП. — Прим. ред.) изначально двигался от бульвара Строителей к Ленинградскому проспекту, но внезапно потерял управление, влетел в "Митсубиси" , того отшвырнуло на "Фольксваген", а "Фольксваген" размазал собой едущий мимо "Опел" , а завершилось все тем, что "Фольксваген" впечатало в дерево», — говорится в статье «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, водителя «Хендай», который стал инициатором цепной реакции, срочно госпитализировали. Остальные участники дорожного инцидента, по предварительной информации, серьезно не пострадали — они отделались испугом, а их автомобили превратились в груду искореженного металлолома. Дальнейшие обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются правоохранителями.

Ранее сообщалось, что суд обязал хозяина коровы выплатить 900 тыс. руб. пострадавшей в ДТП женщине.