8 мая 1945 года: как оформляли поражение нацистской Германии

8 мая 1945 года в Европе официально закончилась Вторая мировая война. В этот день поздно ночью по берлинскому времени был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Документ ставил точку в боях на европейском театре и юридически закреплял поражение нацистского рейха. Для солдат на передовой это означало одно: стрелять больше не надо, можно выжить и вернуться домой. Для миллионов мирных людей — шанс снова жить без бомбежек, комендантского часа и страха за близких. Интернет‑издание «Подмосковье сегодня» вспоминает, как принималось это решение и почему 8 мая до сих пор остается важной датой для всей Европы.

Акт о безоговорочной капитуляции

К весне 1945 года было ясно, что Германия войну проиграла. Красная армия вошла в Берлин, союзники продвигались с запада. Но даже в такой ситуации у нацистского руководства оставалась надежда «выторговать» более мягкие условия: сохранить часть армии, часть контроля над территорией, договориться отдельно с англичанами и американцами.

Акт о безоговорочной капитуляции эту возможность отрезал. Он фиксировал: Германия прекращает сопротивление полностью, сдает оружие, ее войска обязаны сложить оружие на всех фронтах, а не только перед одной из сторон. Подписанный в ночь с 8 на 9 мая (по московскому времени это уже было 9 мая) документ становился общей точкой отсчета конца войны в Европе.

Фото: [ сommons.wikimedia/Neptuul ]

Как проходило подписание и почему для России важны обе даты

Подписание Акта проходило в Карлсхорсте, пригороде Берлина, где располагался штаб Советского командования. За Германию документ подписали представители вооруженных сил, за страны антигитлеровской коалиции — военачальники СССР, США, Великобритании и Франции.

Из‑за разницы во времени в разных странах закрепились разные даты. В Европе, где ориентировались на берлинское время, праздником стало 8 мая — день, когда объявили о завершении войны в Европе. В СССР и затем в России День Победы отмечают 9 мая, так как в Москве в момент подписания было уже после полуночи.

Фото: [ сommons.wikimedia/Adam Cuerden ] 1/2 Фото: [ сommons.wikimedia/Общественное достояние ] 2/2

Для современного человека 8 мая — не только строка в учебнике истории. Это напоминание о том, что любая война заканчивается не лозунгами, а конкретным документом, под которым стоят подписи и за которым следуют действия: прекращение огня, разоружение, суд над военными преступниками, восстановление разрушенных городов.

Эта дата важна и как символ ответственности. Победа не свалилась сама собой — до Акта капитуляции были годы фронта, оккупации, тяжелой работы в тылу.