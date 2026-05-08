Эвакуация без переплат: как не отдать двойную цену за перевозку авто

Поломка на дороге или последствия аварии всегда сопряжены со стрессом, чем нередко пользуются недобросовестные службы перевозки. Чтобы итоговый счет не стал шоком, важно понимать структуру ценообразования и заранее сообщать диспетчеру критические детали. Эксперты «Авито Услуг» раскрыли нюансы, которые помогут сэкономить время и деньги, пишет REGIONS .

Из чего реально складывается стоимость

Многие водители совершают ошибку, ориентируясь на низкую цену из рекламы. На практике сумма «под ключ» зависит от ряда факторов. В первую очередь это класс и вес машины: эвакуация тяжелого внедорожника всегда дороже из-за повышенного расхода топлива и нагрузки на технику. Влияет и стоимость самого авто — работа с премиальными моделями подразумевает более высокую ответственность исполнителя, что закладывается в тариф.

Базовая ставка обычно покрывает подачу и короткое расстояние (до 20 км), а каждый сверхлимитный километр оплачивается отдельно. Кроме того, ночные вызовы или работа в праздничные дни могут увеличить чек на 20–50%.

Скрытые сложности, за которые придется доплатить

Самые существенные наценки возникают из-за условий погрузки. Диспетчеру необходимо заранее сообщить о следующих «сюрпризах»:

Блокировка колес или руля: это потребует использования специальных подкатных тележек.

Сложное местоположение: если машина находится в кювете или в подземном паркинге с низкими потолками, понадобится кран-манипулятор или низкопрофильная платформа.

Технические особенности: для электромобилей, которые невозможно перевести в «нейтраль», нужны ролики.

Если умолчать об этих деталях, прибывший на место водитель может потребовать сумму, вдвое превышающую первоначальную, либо вовсе отказаться от работы, выставив счет за ложный вызов.

Правила безопасности и выбор исполнителя

Чтобы не получить новые повреждения при транспортировке, следите за фиксацией авто. Крепление допустимо только за элементы подвески или штатные проушины. Любые попытки зацепиться за бамперы или пластиковый обвес приведут к поломке кузова. Эксперты также рекомендуют сфотографировать машину до погрузки и после выгрузки для разрешения возможных споров.

При поиске службы лучше использовать проверенные онлайн-платформы, где можно изучить отзывы и рейтинг. А владельцам полисов КАСКО стоит первым делом звонить в страховую — нередко услуга эвакуации уже включена в их пакет и может быть оказана бесплатно.