Тюкавин оценил весеннюю игру «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «Матч ТВ» высказался об игре своей команды после рестарта РПЛ.

В 18 матчах до зимней паузы «Динамо» набрало 22 очка, в 10 играх весной — 17.

«Если говорить о весенней части сезона, то мы точно выступаем неплохо. Кто‑то публиковал таблицу за весну, и мы были среди лидеров списка. Конечно, есть над чем работать. Обидно, что не вышли в финал Кубка. Это была наша мечта, к которой мы шли», — сказал Тюкавин.

Футболист посетовал, что «Динамо» никак не удастся переломить традицию неудачных матчей с «Краснодаром». В финале Пути РПЛ Кубка России бело-голубые уступили «быкам» в серии послематчевых пенальти после двух нулевых ничьих в основное время.

Сам Константин Тюкавин весной набрал неплохую форму, забив пять мячей в РПЛ, также по одному голу на его счету в Кубке России и игре за национальную сборную.

«Динамо» с 39 очками занимает восьмое место в РПЛ.