Новое международное направление из Новокузнецка: полеты во вьетнамский Дананг раз в 10 дней

У жителей Кемеровской области появилась еще одна возможность для организации экзотического отдыха. Аэропорт города Новокузнецка, который неофициально называют южной столицей Кузбасса, принял решение расширить географию своих международных рейсов. Как информирует пресс-служба администрации Новокузнецка, открывается новое направление — во Вьетнам, в популярный курортный город Дананг, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, полеты по данному маршруту будет осуществлять иностранная авиакомпания. Частота рейсов установлена с периодичностью один раз в десять дней. Стоит отметить, что новое авианаправление лишь дополнит уже имеющуюся программу полетов. В настоящее время самолеты из Новокузнецка уже летают в другой вьетнамский курорт — Камрань — с частотой два раза в каждые семь дней.

Управляющий директор аэропорта Новокузнецка Эдуард Овагимян, комментируя это событие, отметил, что расширение маршрутной сети предоставляет пассажирам долгожданную свободу выбора. Путешественники отныне могут самостоятельно решать, какой именно вьетнамский курорт им больше по душе — более спокойный и уединенный или, наоборот, с развитой инфраструктурой.

