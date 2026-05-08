Полузащитник ЦСКА Кисляк поделился эмоциями после поражения от «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк опубликовал в соцсетях пост после поражения от «Спартака» в финале Пути регионов Кубка России.

Армейцы уступили со счетом 0:1. Причем если в первом тайме у «Спартака» было безраздельное преимущество, то после перерыва ЦСКА сумел перехватить инициативу и создал несколько опасных моментов.

В первую очередь Кисляк поблагодарил армейских болельщиков за невероятную поддержку на протяжении всей встречи. Матч на «Лукойл Арене» прошел при полном аншлаге, а активные фанаты обеих команд устроили серию ярких перфомансов.

«Проиграть вчера было очень больно, но я скажу так: в раздевалке и на поле мы были командой. Я этому очень рад, горжусь командой. Искренне верю и знаю, что у нас все будет хорошо», — написал Кисляк.

ЦСКА накануне матча со «Спартаком» сменил главного тренера, чтобы эмоционально встряхнуть команду. Клуб досрочно расторг контракт с Фабио Челестини, до конца сезона руководить ЦСКА будет 39-летний Дмитрий Игдисамов.