Хирург рассказал, чем опасен прокол стопы ржавым гвоздем на даче

С наступлением дачного сезона увеличивается число бытовых травм, среди которых одной из наиболее частых является прокол стопы гвоздем. Несмотря на внешнюю незначительность, такие повреждения могут привести к серьезным осложнениям, включая инфекционные заболевания. Об этом « Газете.Ru » рассказал врач-хирург, заведующий хирургическим отделением стационара «СМ-Клиника» Сергей Визгалов.

По словам специалиста, прокол гвоздем представляет собой глубокую рану с высоким риском инфицирования, особенно если речь идет о ржавом металле. В подобных случаях важно действовать максимально аккуратно: при наличии инородного предмета его следует извлекать осторожно, не усугубляя повреждение тканей.

После этого необходимо промыть рану водой с мылом и обработать антисептическими средствами, такими как перекись водорода или хлоргексидин, затем наложить стерильную повязку.

В случае глубокой раны с кровотечением приоритетом становится остановка крови с помощью чистой ткани или бинта. Однако на этом этап самостоятельной помощи должен завершиться, подчеркнул врач.

Даже при отсутствии выраженной боли и видимого воспаления пациенту рекомендуется обратиться к хирургу. Специалист должен оценить глубину повреждения, исключить наличие инородных частиц и определить риск осложнений.

Главная опасность подобных травм — развитие инфекции, включая столбняк. Возбудитель может присутствовать в почве и на металлических предметах, а глубокие колотые раны создают благоприятные условия для его проникновения.

Визгалов отметил, что в подобных ситуациях врач может назначить антибиотики и при необходимости провести экстренную вакцинацию или введение анатоксина, если у пациента нет данных о прививке. По его словам, именно вакцинация остается единственным надежным способом профилактики столбняка.

