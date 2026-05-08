Талалаев рассказал о мечте завоевать трофеи

«Балтика» стала главной сенсацией РПЛ в этом сезоне. Калининградцы, вернувшиеся из Первой лиги, весной чуть сбавили в наборе очков, но остаются в числе претендентов на бронзу. При этом Талалаев считает, что команда не стала играть принципиально хуже, чем осенью: в весеннем отрезке команда обыграла ЦСКА, а «Краснодар» спасся в игре с балтийцами на последней минуте.

«Мы продолжаем расти. У меня нет трофеев. Я за медали и кубок готов грызть. Когда мы в сезон входили, то я говорил, что есть шанс удивить народ. Место пятое‑шестое — тебя никто не запомнит. А если ты повесишь бронзовые медали — на всю жизнь. Ты сможешь ее показывать внукам», — сказал Талалаев.

За два тура до окончания РПЛ «Балтика» занимает пятое место, отставая на четыре балла от идущего третьим «Локомотива». Калининградцам осталось сыграть в чемпионате с «Локомотивом» и «Динамо».