Футболисты «Реала» дали Арбелоа прозвище «Конус»: тренер обиделся

Как отмечает издание, Арбелоа перестал ставить в состав футболистов, которых он уличил в использовании прозвища. Их фамилии не уточняются.

Это не единственная неприятность, которая постигла Королевский клуб. Раздевалка «Реала» переполнена скандалами. Недавно подрались полузащитники Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени — уругваец в итоге получил черепно-мозговую травму.

Кроме того, не ладит с партнерами нападающий Килиан Мбаппе. Более 40 млн болельщиков подписали петицию с требованием выгнать чванливого француза из клуба.

Все это происходит на фоне неудачных результатов команды. «Реал» практически потерял шансы на чемпионство. За четыре тура до конца чемпионата мадридский клуб отстает от «Барселоны» на 11 очков.