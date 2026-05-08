«Спасти рядового Райана»: бразильские туристы вызволили «рыбу Судного дня» в Британии

Необычная спасательная операция развернулась на побережье графства Клэр в Уэльсе. Группа туристов из Бразилии обнаружила на мелководье редчайшее глубоководное существо — сельдяного короля, чье появление в культуре многих стран считается предвестником глобальных катаклизмов. Об этом пишет Лента.ру.

Трудности опознания: от пластика до угря

Во время пробежки 24-летний Гильерме Дантас де Оливейра и его друзья заметили у кромки воды нечто странное длиной около 2,5 метра. Первоначальные версии были далеки от реальности: сначала объект приняли за плавающий мусор, а затем — за опасного электрического угря. Туристы всерьез опасались удара током, пока не осознали, что перед ними изможденная редкая рыба, которая просто не может вернуться на глубину из-за особенностей строения своего тела.

Операция «Райан»

Пораженные красотой морского обитателя, бразильцы решили помочь ему во что бы то ни стало. Процесс спасения сопровождался шутками: рыбе дали имя Райан, по аналогии с известным блокбастером Стивена Спилберга. Основная сложность заключалась в том, что сельдяные короли привыкли плавать почти вертикально и на мелководье теряют всякую ориентацию. Туристам пришлось вручную отбуксировать «Райана» на безопасное расстояние от берега, пока он не смог самостоятельно уйти в глубину.

Мифы и реальность: предвестник катастроф

Сельдяной король (ремень-рыба) — одно из самых длинных существ в океане, способное достигать 11 метров. Традиционно его появление у поверхности связывают с грядущими землетрясениями и цунами. Так, в 2011 году перед катастрофой в Японии на берег выбросило десятки таких особей. Несмотря на пугающую репутацию, ученые призывают не паниковать: на данный момент нет прямых доказательств связи между миграцией этих глубоководных гигантов и сейсмической активностью.