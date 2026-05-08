Боец Чимаев пнул будущего соперника во время битвы взглядов перед поединком в UFC

Российский боец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, пнул своего будущего соперника американца Шона Стрикленда во время битвы взглядов, предварявшей титульный поединок в среднем весе на турнире UFC 328, который пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке (США).

Бойцы продолжили обмен оскорбительными замечаниями, которыми они начали обмениваться еще на совместной пресс-конференции. «Борз» (прозвище Чимаева) не сдержался и пнул оппонента, после чего началась небольшая потасовка. Бойцов растащили по разным углам сцены представители службы безопасности.

32-летний Чимаев является действующим чемпионом UFC и непобедимым бойцом — его рекорд состоит из 15 побед в 15 поединках. В августе 2025 года он завоевал титул, победив Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей.

В рекорде 35-летнего Стрикленда 37 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед.