Зарплаты в Кузбассе весной 2026 года: водители грузовиков могут получать до 250 тыс. руб.

В весенний период на территории Кузбасса наблюдается значительный рост заработных плат, предлагаемых местным соискателям. Такие данные приводятся в свежем исследовании сервиса по поиску работы «Зарплата.ру», проанализировавшем рынок вакансий, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно опубликованной информации, наиболее высокий доход среди рабочих специальностей может получить водитель грузового транспорта, осуществляющий междугородние или международные перевозки. Размер его ежемесячного вознаграждения способен достигать четверти миллиона рублей.

«Самой доходной стала вакансия водителя грузовика – специалисту готовы платить от 130 до 250 тыс. руб. Нужно управлять служебным малотоннажным автомобилем ГАЗель Next, шторным грузовиком 7 тонн , перевозить грузы по межгороду», — сообщают эксперты.

По мнению аналитиков, не меньшие суммы предлагаются и специалистам в сфере услуг. В частности, квалифицированный косметолог-эстетист с опытом работы может рассчитывать на оплату труда в размере до 160 тыс. руб. Даже у курьера, доставляющего готовые блюда и продукты на велосипеде, потенциальный ежемесячный доход приближается к 150 тыс. руб.

Востребованы на рынке труда и технические специалисты, считают аналитики. Инженер по электронике, занимающийся ремонтом и обслуживанием сложного оборудования, способен зарабатывать свыше 135 тыс. руб. Помощнику электрика, согласно данным исследования, предлагают 100 тыс. руб.

Специалисты в области информационных технологий также не обделены вниманием работодателей. Программист (в зависимости от языка и специализации — например, «1С») имеет возможность получать стабильные 104 тыс. руб., трудясь как в привычном офисе, так и в удаленном формате из дома.

