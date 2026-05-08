Опасный мицелий: юрист предупредил о восьмилетнем сроке за случайные грибы на даче

Дачный сезон 2026 года требует от садоводов особой бдительности не только в выборе рассады, но и в контроле над дикорастущей флорой. Обычная грибница, появившаяся на грядке без ведома хозяина, может стать поводом для серьезного уголовного преследования. Об этом пишет REGIONS .

Под запретом: психоактивные виды

Юрист и основатель сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев пояснил, что закон разделяет грибы на культурные и запрещенные. Без опасений можно выращивать шампиньоны, вешенки, опята и белые грибы. Однако под строгим запретом находятся любые виды, содержащие псилоцибин или псилоцин. В перечень правительства входят десятки представителей родов псилоцибе, паннеолус, гимнопилус и коноцибе. Их разведение запрещено вне зависимости от того, планировал ли собственник использовать их в пищу или оставил «для красоты».

Тонкая грань между штрафом и тюрьмой

Ответственность за культивирование зависит от масштаба плантации. Небольшое количество грибов повлечет административный штраф до пяти тысяч рублей или арест на 15 суток. Однако, как отмечает эксперт, если количество плодовых тел превысит 20 штук, наступает уголовная ответственность по статье 231 УК РФ.

Крупный размер (от 20 штук): штраф до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

Особо крупный размер (от 200 штук): реальное тюремное заключение на срок до восьми лет.

Мифы о мухоморах и самосеве

Юрист развеял популярное заблуждение относительно мухоморов: они не содержат псилоцибина и не входят в запретный список постановления № 934, поэтому за их наличие на участке не арестуют. Тем не менее, если наркосодержащие грибы выросли сами, собственник обязан их уничтожить. Игнорирование подозрительной поросли карается штрафом за бездействие. Специалист рекомендует удалять любые сомнительные грибы и, в случае их массового появления, фиксировать факт обращения в органы местной власти, чтобы обезопасить себя от обвинений в умышленном культивировании.