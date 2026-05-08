«Факел» готовится к возвращению в РПЛ

Воронежский «Факел» находится в шаге от возвращения в Российскую премьер-лигу. Уже в пятницу, 8 мая, команда может оформить путевку официально.

В предпоследнем туре Первой лиги «Факел» принимает «СКА-Хабаровск». Воронежцы на шесть баллов опережают идущий третьим «Урал». Таким образом, «Факелу» достаточно ничьей, чтобы остаться в первой двойке. Их соперник располагается на 14-м месте и уже гарантировал себе сохранение путевки в Первой лиге.

Оформить путевку в РПЛ за тур до окончания турнира имеет шанс и столичная «Родина», идущая второй. Москвичи впереди «Урала» на четыре очка. Выход в РПЛ им гарантирует победа в домашнем матче над «Челябинском», у которого нет особой турнирной мотивации.

«Урал» гарантированно сыграет в стыковых матчах. А вот на вторую путевку в стыки претендуют три команды. Наилучшие шансы у «Ротора» (53 очка). Продолжают борьбу «КАМАЗ» (49) и костромской «Спартак» (48).