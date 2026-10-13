А что если восстание машин пойдет человечеству на пользу? Эксперт предложил другой сценарий

Быстрое развитие искусственного интеллекта может радикально изменить привычный мир, но эти перемены не обязательно приведут к катастрофе, пишет Daily Mail со ссылкой на Кевина Ханта из Ноттингемского университета Трента.

По его мнению, ИИ можно представить как силу, которая постепенно проникает во все сферы жизни и начинает менять существующие правила. Такие изменения могут быть болезненными и плохо контролируемыми, но сами по себе они не обязательно вредны.

Например, более умные системы могут сделать производство эффективнее, помочь выращивать больше еды и взять на себя опасную, тяжелую или скучную работу.

Теоретически это способно увеличить благосостояние людей и настолько изменить общество, что привычные представления о работе и экономике станут другими.

Хант сравнивает этот процесс с фантастическим фильмом «Аннигиляция», где чужая сила постепенно перестраивает окружающий мир. Однако эксперт предлагает смотреть на такую аналогию не только как на предупреждение.

Главная мысль заключается в том, что будущее с ИИ зависит не только от самой технологии, но и от того, как люди будут ее использовать. По мнению Ханта, важнее направлять развитие ИИ на пользу обществу, окружающей среде и людям, а не только крупным технологическим компаниям.