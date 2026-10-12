Под Тихим океаном скрывался целый континент: его искали почти четыре века

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Почти полностью затопленный континент Зеландия, скрывающийся под южной частью Тихого океана, официально привлек внимание ученых лишь спустя почти 375 лет после первых поисков большой земли в этом районе, пишет GOOD. Его существование подтвердили в 2017 году, а последующие исследования помогли подробнее изучить строение континента.

История началась еще в 1642 году, когда голландский мореплаватель Абель Тасман отправился на поиски предполагаемого Южного континента. Он достиг Новой Зеландии, но не мог знать, что большая часть суши вокруг скрыта под водой.

Зеландия занимает около 4,9 млн квадратных километров — примерно в шесть раз больше Мадагаскара. При этом около 95% ее территории находится под океаном.

Ученые изучили поднятые со дна породы и обнаружили песчаники, известняк, гранит и вулканические породы возрастом от примерно 40 до 130 млн лет.

Исследователи считают, что Зеландия ушла под воду после того, как ее земная кора сильно растянулась и стала примерно вдвое тоньше обычной континентальной.

Сегодня Зеландию называют самым маленьким, тонким и молодым из известных гипотетических континентов, а ее история показывает, что даже огромные геологические структуры Земли могут долго оставаться практически незаметными.

иностранная пресса

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