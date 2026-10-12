Что делает улыбку красивой? Ученые нашли ключевые особенности лица, губ и зубов

Ученые выяснили, какие особенности лица, губ и зубов сильнее всего связаны с тем, насколько привлекательной кажется улыбка, пишет The Independent. В исследовании участвовали почти 500 молодых жителей Вьетнама со средним возрастом около 21 года.

Исследователи снимали участников сначала с расслабленным лицом, а затем во время естественной улыбки. Это позволило оценить не только внешний вид, но и то, как двигаются губы и какие зубы становятся видны.

Всего ученые изучили 17 параметров. Среди них были изгиб верхней губы, симметрия, положение зубов, ширина и высота улыбки, а также пространство между уголками рта и боковыми зубами.

Наиболее заметно с оценкой привлекательности были связаны три признака: линия нижних краев верхних передних зубов, то, насколько эта линия повторяет изгиб нижней губы, и форма верхней губы.

Кроме того, симметрия улыбки оказалась связана с длиной верхней губы во время движения.

Авторы считают, что результаты могут помочь стоматологам, ортодонтам и хирургам точнее планировать эстетическое лечение. При этом исследование проводилось на молодой вьетнамской выборке, поэтому его результаты нельзя автоматически переносить на всех людей.