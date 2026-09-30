Жизнь оказалась устойчивее: микроорганизм пережил жару, которую ранее считали пределом для развития сложных видов

Ученые обнаружили в горячих источниках Калифорнии необычную амебу, которая способна размножаться при температуре до 63 градусов Цельсия, сообщает Space.com. Новый вид получил название Incendiamoeba cascadensis, или «огненная амеба». Исследование опубликовано в журнале Cell.

Микроорганизм нашли в национальном парке Лассен-Волканик. Лучше всего он рос при 55–57 градусах, продолжал делиться при 63 градусах, а при 64 градусах все еще активно двигался. После краткого нагрева до 70 градусов амеба переходила в защитное состояние и затем могла восстановиться. При 80 градусах она погибала.

Раньше считалось, что примерно 60 градусов — верхний предел для размножения эукариот, то есть организмов, клетки которых имеют ядро. К ним относятся в том числе животные, растения, грибы и сами амебы. Новая находка подняла этот предел сразу на несколько градусов.

Исследователи обнаружили у «огненной амебы» молекулярные механизмы, которые помогают защищать ДНК и белки от высокой температуры. Похожие генетические следы находили и в геотермальных районах Йеллоустона и Новой Зеландии, поэтому родственники этого организма могут быть распространены гораздо шире.

Открытие важно и для поиска внеземной жизни: теперь ученые допускают, что сложные клетки могут существовать в более горячих средах, чем предполагалось. Однако одной подходящей температуры недостаточно — необходимы также вода, подходящая кислотность, давление и источник питания.