Тушь, паста и чай портятся быстрее, чем вы думаете: неочевидный срок годности привычных вещей

У многих привычных товаров есть ограниченный срок безопасного или эффективного использования, хотя дата на упаковке бывает не всегда очевидна, пишет Daily Mail со ссылкой на рекомендации Which?. Эксперты советуют прежде всего ориентироваться на маркировку производителя.

Тушь для ресниц обычно рекомендуют менять через три–шесть месяцев после открытия: жидкая среда может способствовать размножению бактерий. Увлажняющий крем часто рассчитан примерно на шесть месяцев — со временем активные вещества слабеют, а разрушение консервантов повышает риск раздражения и инфекций.

Зубная паста обычно хранится около двух лет, но после открытия этот срок сокращается. Просроченная паста не обязательно опасна, однако фтор может работать хуже.

Чайные пакетики сохраняют качество примерно 12–18 месяцев, а отбеливатель постепенно теряет эффективность примерно после года хранения. Антисептик для рук обычно рассчитан на два–три года.

При этом срок службы батареек заметно дольше: щелочные могут храниться около 10 лет, литиевые — более 15. Даже датчики угарного газа обычно требуют замены через пять–десять лет.

Эксперты подчеркивают: если средство изменило запах, консистенцию, намокло или заплесневело, использовать его не стоит независимо от даты.