Больше кошек — больше счастья? Ученые нашли неожиданную связь в 93 странах

PLOS One: жители стран с наибольшим числом кошек оказались самыми счастливыми

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Фото: [медиасток.рф]

Страны, где домашних кошек больше, в среднем сообщают о более высоком уровне счастья, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале PLOS One. Международная группа ученых сравнила данные из 93 стран, учитывая частоту присутствия кошек в семьях, распространенность паразита Toxoplasma gondii и уровень благосостояния.

Одновременно выяснилось, что в странах с большей распространенностью T. gondii показатели счастья, наоборот, были ниже. Этот паразит, основным хозяином которого являются кошачьи, заражает значительную часть людей и обычно не вызывает симптомов, хотя ранее его связывали с некоторыми психическими расстройствами.

Неожиданно страны с большим количеством кошек имели и более низкую распространенность токсоплазмы. Биолог Хавьер Боррас-Леон предположил, что роль могут играть уход за питомцами, санитария и социально-экономические условия. В богатых странах кошек чаще держат дома, кормят готовым кормом и регулярно показывают ветеринарам.

Авторы подчеркивают, что исследование выявило лишь статистические связи. Оно не доказывает, что кошки делают людей счастливее или что токсоплазма снижает счастье. Для проверки потребуется наблюдать за владельцами кошек и людьми без питомцев индивидуально.

иностранная пресса

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