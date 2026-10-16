Американский снайпер рассказал о перестрелке с «гигантскими рептилиями» возле секретной военной базы в Неваде

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Болотова]

Бывший снайпер армии США Ник Беттс заявил, что американские военные якобы участвовали в секретной операции против «рептилоидных существ» возле Зоны 51, пишет Daily Mail. Однако вся история основана на пересказе слов неназванного военнослужащего и не подтверждена документами, фото, видео или официальными данными.

По словам Беттса, источник рассказал ему о миссии в подземном комплексе в Неваде. Военные якобы получили необычное энергетическое оружие и столкнулись с тремя двуногими существами, похожими на рептилий.

Беттс также утверждает, что один американский солдат погиб, а его смерть затем якобы скрыли под видом несчастного случая на учениях.

При этом сам рассказчик признает важную деталь: историю он услышал во время застолья, а проверить личность и показания источника независимо невозможно.

Пентагон и Белый дом неоднократно заявляли, что у властей США нет подтвержденных доказательств существования внеземных аппаратов или инопланетян.

Поэтому история остается неподтвержденным свидетельством, а не установленным фактом. Упоминания других «рас пришельцев» в подобных заявлениях также не имеют общепринятого научного подтверждения.

иностранная пресса

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