Операция на шее может помочь при болезни Альцгеймера? В США начали проверять спорный метод

Vox: в США испытывают операцию для улучшения оттока вредных белков из мозга

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Фото: [Медиасток.рф]

В США начали испытания необычной операции, которая теоретически может помочь людям с болезнью Альцгеймера, пишет Vox. Идея заключается в том, чтобы создать новый путь для оттока жидкости через лимфатическую систему и помочь мозгу избавляться от белков, связанных с заболеванием.

Метод появился в Китае, где в интернете распространились впечатляющие видео пациентов, которые после операции якобы становились заметно более активными и демонстрировали большую ясность мышления. Однако достоверность таких результатов пока не доказана: прежние исследования были небольшими и проводились без контрольных групп.

Во время операции хирурги делают небольшой разрез на шее и соединяют лимфатические сосуды с веной. Предполагается, что это улучшит выведение из мозга амилоида и тау-белка, которые могут накапливаться при болезни Альцгеймера.

Американские исследователи уже получили разрешение испытать процедуру на 15 пациентах. Пока главная задача — понять, безопасна ли операция и дает ли хотя бы первые признаки пользы.

Ученые подчеркивают, что до доказанного лечения еще далеко. Если первые результаты окажутся хорошими, метод проверят на большем числе людей, а затем сравнят настоящую операцию с имитацией процедуры, чтобы исключить эффект плацебо.

иностранная пресса

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