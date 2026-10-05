Телефоны, вейпы и дохлые рыбки: британцы превратили унитазы в мусоропровод

Похоже, некоторые жители Великобритании решили, что унитаз вполне может заменить мусорное ведро, пишет Daily Mail со ссылкой на специалистов Initial Washroom Hygiene. Среди найденных в туалетах вещей — вейпы, электронные сигареты, одежда, обувь, мобильные телефоны и даже украшения.

Компания опросила 2074 взрослых британца. Результаты получились примечательными: 26% респондентов готовы смывать в унитаз умерших домашних рыбок, 35% — обрезки ногтей, 34% — волосы и бумажные полотенца.

Еще 19% признались, что смывают тампоны и зубную нить, 16% — контактные линзы, а 13% — презервативы.

Эксперты предупреждают, что все это плохо разлагается и может застревать в канализации. Если добавить жир и масло из кухонных раковин, образуются так называемые жировые пробки.

По данным Thames Water, ежегодно компании приходится удалять около 3,8 млрд влажных салфеток, выброшенных в канализацию. На это уходит примерно 18 млн фунтов.

Совет коммунальщиков предельно простой: в туалет должны отправляться только моча, фекалии и туалетная бумага. Все остальное — в мусорное ведро.