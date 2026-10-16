Устойчивость к радиации или опасные мутации: что случилось с ДНК чернобыльских собак после катастрофы

Popular Mechanics: у собак Чернобыля обнаружили наследуемые генетические отличия

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Ученые пытаются понять, оставила ли авария на Чернобыльской АЭС долговременные изменения в ДНК местных собак, пишет Popular Mechanics. Живущие возле станции животные действительно генетически отличаются от собак из города Чернобыль, но причиной этих различий радиацию пока назвать нельзя.

В 2023 году исследователи изучили ДНК 302 собак из зоны отчуждения. Они обнаружили признаки того, что некоторые генетические варианты могли помогать животным выживать и передаваться следующим поколениям.

Однако исследование 2024 года не выявило у собак возле станции большего количества мутаций, чем у животных из других частей Чернобыля.

Проблема в том, что популяции отличаются не только уровнем радиации. На них также влияют происхождение, питание, болезни и другие загрязняющие вещества.

Поэтому ученые пока не доказали ни то, что чернобыльские собаки стали устойчивыми к радиации, ни то, что авария вызвала передаваемые потомкам опасные мутации.

Исследователи продолжают изучать ДНК животных и сравнивают их с собаками из других мест радиоактивного загрязнения. Если одинаковые изменения обнаружатся в нескольких таких популяциях, связь с радиацией станет более вероятной.

иностранная пресса

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