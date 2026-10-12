У Вселенной может быть скрытое пятое измерение: найти его помогут древние черные дыры

У нашей Вселенной может существовать скрытое пятое измерение, а обнаружить его следы теоретически помогут очень древние и крошечные черные дыры, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование физиков из Леманского колледжа США в журнале Physical Review D.

В повседневной жизни мы имеем дело с тремя измерениями пространства — длиной, шириной и высотой. Вместе со временем физики рассматривают их как четырехмерное пространство-время. Но некоторые теории допускают существование еще одного измерения, которое мы просто не способны увидеть.

Представить это можно на примере человечка, нарисованного на листе бумаги. Для него существует только поверхность листа, и он не способен подняться над ней. Возможно, и наша Вселенная похожим образом находится внутри более сложного пространства.

Проверить эту идею ученые предлагают с помощью первичных черных дыр. В отличие от обычных, возникающих после гибели массивных звезд, такие объекты могли образоваться вскоре после Большого взрыва. Пока их существование не подтверждено.

Расчеты показали, что самые маленькие из них при наличии пятого измерения должны вести себя как пятимерные объекты. Из-за этого они, например, могли бы испаряться медленнее обычных черных дыр и дожить до наших дней.

Если такие объекты когда-нибудь удастся обнаружить и их свойства совпадут с расчетами, это может стать подсказкой, что устройство Вселенной сложнее четырех привычных измерений. Пока, однако, речь идет лишь о теоретической гипотезе, а прямых доказательств пятого измерения нет.