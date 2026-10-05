Конец света будет 13 ноября? Историк объяснил, что не так с прогнозом ученых

Daily Mail: историк Макэкерн опроверг прогноз конца света на 13 ноября 2026 года

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Фото: [медиасток.рф]

Знаменитый прогноз о том, что «конец света» наступит 13 ноября 2026 года из-за перенаселения, почти наверняка не сбудется, пишет Daily Mail со ссылкой на профессора истории Алана Макэкерна из Университета Западного Онтарио.

Предсказание появилось еще в 1960 году в журнале Science. Его авторы — профессор Хайнц фон Ферстер и его студенты Патриция Мора и Лоуренс Амиот — проанализировали рост населения за предыдущие две тысячи лет и пришли к выводу, что к указанной дате число людей якобы будет стремиться к бесконечности.

Однако расчет исходил из того, что прежние темпы роста сохранятся. По словам Макэкерна, примерно с 1993 года реальная численность населения начала заметно отставать от старого прогноза, а глобальная рождаемость сегодня составляет менее половины уровня 1960 года.

Ученый считает, что громкая дата могла быть сознательным приемом для привлечения внимания к демографической проблеме. Фон Ферстер в прошлом занимался сценической магией, и Макэкерн сравнил структуру статьи с хорошо поставленным трюком.

По его словам, 13 ноября человечество, скорее всего, проснется в совершенно обычный день.

иностранная пресса

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