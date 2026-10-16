Антарктический «ледник судного дня» тает быстрее прогнозов: причина скрыта под ним

Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде может внести в повышение уровня моря примерно вдвое больший вклад, чем показывали прежние модели, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в Nature Communications.

Новый расчет предполагает, что к 2100 году таяние ледника может добавить к мировому уровню моря до 30 мм. Даже несколько дополнительных сантиметров способны усилить прибрежные наводнения, особенно во время штормов и высоких приливов, а также увеличить нагрузку на защитные сооружения и инфраструктуру в низменных районах.

Причина пересмотра — более точное понимание того, что происходит под ледником. Спутниковые данные показали, что теплая морская вода проникает на несколько километров под лед, приподнимая его во время приливов и ускоряя таяние снизу.

Раньше в моделях границу между лежащим на земле и плавающим льдом считали сравнительно узкой. Теперь оказалось, что эта зона гораздо шире и активнее.

Особое беспокойство вызывает подводный хребет Мужино, который пока частично удерживает ледник. По новой модели, вероятность потери этой опоры к концу века составляет около 60%.

После этого отступление льда может ускориться.

При этом полного разрушения Туэйтса в ближайшее время не ожидают. Однако авторы считают, что прежние модели могли недооценивать скорость его потери и связанные с этим риски для прибрежных регионов.