Предупреждение врачей: домашние кошки могут заразить бобровой лихорадкой

Миллионы домашних кошек в США могут быть заражены кишечным паразитом Giardia, некоторые разновидности которого способны передаваться человеку, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале PLOS One. По оценке авторов, паразит может присутствовать примерно у пяти миллионов американских кошек.

Ученые проверили более 157 тыс. образцов кошачьего кала из 49 штатов США, Вашингтона и нескольких провинций Канады. Giardia обнаружили более чем в 6% образцов — примерно у каждой 15-й кошки.

Особенно важно, что среди зараженных животных 18,5% носили разновидности паразита, способные относительно легко передаваться людям. Исследователи предполагают, что в США таких кошек может быть около миллиона.

Заражение происходит, когда микроскопические частицы из кошачьих фекалий попадают в рот — например, через грязные руки, лоток, шерсть, воду или загрязненные поверхности.

У людей инфекция, известная как бобровая лихорадка, обычно вызывает диарею, боли в животе, тошноту и обезвоживание. Симптомы могут сохраняться несколько недель.

Ветеринары советуют жителям Штатов при обнаружении Giardia у питомца тщательно мыть лоток, миски и загрязненные поверхности, а также особенно беречь от контакта маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом.