«Паук» длиной больше 10 км: необычный кратер стал виден на спутниковых снимках Австралии

Daily Mail: спутник запечатлел метеоритный кратер в форме паука в Австралии

Интересное

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

NASA показало спутниковый снимок необычного кратера в пустынной части Западной Австралии, который сверху напоминает огромного паука, пишет Daily Mail. Ученые считают, что он появился после падения метеорита сотни миллионов лет назад.

Объект так и называется — кратер Спайдер (англ. spider — «паук»). Он имеет овальную форму размером примерно 13 на 11 км, а его центральная «паучья» часть достигает около 4 км.

Точный возраст кратера пока неизвестен. По разным оценкам, космический объект врезался в это место примерно 600–900 млн лет назад.

Долгое время ученые не понимали, как появилась такая необычная структура. Ответ нашли в 1970-х годах, когда в породах обнаружили характерные трещины, которые возникают только после мощнейших ударных волн.

Дополнительным доказательством стали сильно деформированные слои пород, а также изменения в кристаллах кварца и циркона.

Сегодня из-за многомиллионной эрозии кратер выглядит совсем не так, как сразу после удара. Лучше всего его необычная форма заметна с воздуха или на спутниковых снимках.

иностранная пресса

Читайте также

Что будет, если перестать пить кофе на две недели? Найден неожиданный эффект

Что будет, если перестать пить кофе на две недели? Найден неожиданный эффект

Слова могут рассказать о человеке больше, чем кажется: ученые нашли признаки психопатии в текстах

Слова могут рассказать о человеке больше, чем кажется: ученые нашли признаки психопатии в текстах

Камень Великого Сфинкса раскрыл новую тайну: ученые нашли неизвестный вид крокодила

Камень Великого Сфинкса раскрыл новую тайну: ученые нашли неизвестный вид крокодила

Снежный человек выходит к людям по ночам? В США нашли закономерность в сообщениях очевидцев

Снежный человек выходит к людям по ночам? В США нашли закономерность в сообщениях очевидцев

Врачи получили универсальный тест на инфекции — он обнаруживает даже неизвестные микробы

Врачи получили универсальный тест на инфекции — он обнаруживает даже неизвестные микробы

Предупреждение врачей: домашние кошки могут заразить бобровой лихорадкой

Предупреждение врачей: домашние кошки могут заразить бобровой лихорадкой

Кто на самом деле создал табличку на кресте Иисуса? Подсказку нашли на древнем кольце

Кто на самом деле создал табличку на кресте Иисуса? Подсказку нашли на древнем кольце

Под Тихим океаном скрывался целый континент: его искали почти четыре века

Под Тихим океаном скрывался целый континент: его искали почти четыре века

Операция на шее может помочь при болезни Альцгеймера? В США начали проверять спорный метод

Операция на шее может помочь при болезни Альцгеймера? В США начали проверять спорный метод

Наркозу уже 180 лет, но его главный секрет только начинают раскрывать: почему мы теряем сознание от анестезии

Наркозу уже 180 лет, но его главный секрет только начинают раскрывать: почему мы теряем сознание от анестезии

Грязнее целого завода: названы самые токсичные для атмосферы боевые самолеты армии США

Грязнее целого завода: названы самые токсичные для атмосферы боевые самолеты армии США

А если мы найдем инопланетян? Ученые вспомнили, чем закончились первые встречи цивилизаций на Земле

А если мы найдем инопланетян? Ученые вспомнили, чем закончились первые встречи цивилизаций на Земле

Добавьте mosregtoday.ru в избранное