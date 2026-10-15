«Паук» длиной больше 10 км: необычный кратер стал виден на спутниковых снимках Австралии

NASA показало спутниковый снимок необычного кратера в пустынной части Западной Австралии, который сверху напоминает огромного паука, пишет Daily Mail. Ученые считают, что он появился после падения метеорита сотни миллионов лет назад.

Объект так и называется — кратер Спайдер (англ. spider — «паук»). Он имеет овальную форму размером примерно 13 на 11 км, а его центральная «паучья» часть достигает около 4 км.

Точный возраст кратера пока неизвестен. По разным оценкам, космический объект врезался в это место примерно 600–900 млн лет назад.

Долгое время ученые не понимали, как появилась такая необычная структура. Ответ нашли в 1970-х годах, когда в породах обнаружили характерные трещины, которые возникают только после мощнейших ударных волн.

Дополнительным доказательством стали сильно деформированные слои пород, а также изменения в кристаллах кварца и циркона.

Сегодня из-за многомиллионной эрозии кратер выглядит совсем не так, как сразу после удара. Лучше всего его необычная форма заметна с воздуха или на спутниковых снимках.