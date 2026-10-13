Космос улыбнулся Земле: NASA показало необычный снимок телескопа Хаббла

NASA показало необычный снимок, на котором далекие галактики сложились в огромное «улыбающееся лицо», пишет Daily Mail. Изображение получил космический телескоп Хаббла при наблюдении за скоплением галактик SDSS J1038+4849 примерно в 4,5 млрд световых лет от Земли.

Два ярких объекта выглядят как глаза, небольшое светлое пятно напоминает нос, а длинные дуги света образуют широкую улыбку.

На самом деле никакого гигантского лица в космосе нет. Эффект создает очень мощная гравитация скопления галактик.

Представить это можно так: массивный объект словно прогибает пространство вокруг себя. Когда свет от еще более далеких галактик проходит через такую область, его путь искривляется.

В результате мы можем увидеть растянутые дуги, кольца или даже несколько изображений одного и того же объекта. Этот эффект называется гравитационным линзированием и был предсказан Альбертом Эйнштейном.

Для астрономов такие «космические линзы» гораздо важнее красивых фотографий. Они увеличивают свет очень далеких объектов и позволяют телескопам заглядывать глубже во Вселенную, чем они смогли бы самостоятельно.