Космос улыбнулся Земле: NASA показало необычный снимок телескопа Хаббла

NASA: телескоп Хаббла нашел скопление галактик SDSS J1038+4849 в форме улыбки

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина/Сгенерировано нейросетью]

NASA показало необычный снимок, на котором далекие галактики сложились в огромное «улыбающееся лицо», пишет Daily Mail. Изображение получил космический телескоп Хаббла при наблюдении за скоплением галактик SDSS J1038+4849 примерно в 4,5 млрд световых лет от Земли.

Два ярких объекта выглядят как глаза, небольшое светлое пятно напоминает нос, а длинные дуги света образуют широкую улыбку.

На самом деле никакого гигантского лица в космосе нет. Эффект создает очень мощная гравитация скопления галактик.

Представить это можно так: массивный объект словно прогибает пространство вокруг себя. Когда свет от еще более далеких галактик проходит через такую область, его путь искривляется.

В результате мы можем увидеть растянутые дуги, кольца или даже несколько изображений одного и того же объекта. Этот эффект называется гравитационным линзированием и был предсказан Альбертом Эйнштейном.

Для астрономов такие «космические линзы» гораздо важнее красивых фотографий. Они увеличивают свет очень далеких объектов и позволяют телескопам заглядывать глубже во Вселенную, чем они смогли бы самостоятельно.

иностранная пресса

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