Почему важно удалить пчелиное жало сразу после укуса: оно продолжает впрыскивать яд даже без носителя

Ученые подробно сняли процесс работы жала медоносной пчелы и показали, что оно продолжает впрыскивать яд даже после того, как отделяется от насекомого, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале PNAS.

Австралийские специалисты использовали скоростные камеры и поместили отделенное жало в специальный гель, похожий по свойствам на человеческую кожу.

Оказалось, что жало длиной всего около 2 мм способно самостоятельно продвигаться глубже. Внутри него находятся мышцы, нервы, мешочек с ядом и миниатюрный насос.

Особую роль играют две острые части жала, которые двигаются вперед и назад. Они помогают ему постепенно углубляться в ткань и одновременно проталкивают яд в ранку.

Кроме того, внутри находятся крошечные клапаны. Они поочередно сжимаются и расширяются, создавая давление и не позволяя яду вытекать обратно.

Именно поэтому после укуса пчелы жало желательно удалить как можно быстрее: пока оно остается в коже, яд продолжает поступать в организм.

Для самой рабочей пчелы такой укус обычно заканчивается гибелью. Зазубренное жало застревает в коже и при попытке улететь вырывается вместе с частью ее внутренних тканей.