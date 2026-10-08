Почему Австралия горит все чаще? Ученые обвинили последствия колонизации

Разрушительные пожары в Австралии могут быть связаны не только с современным изменением климата, но и с последствиями колонизации, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Nature. Ученые считают, что после исчезновения традиционных практик аборигенов леса стали гораздо гуще и накопили больше топлива для огня.

До прихода европейцев коренные жители регулярно проводили небольшие контролируемые выжигания. Такие слабые пожары убирали лишнюю растительность и не давали лесу слишком сильно зарастать.

Исследователи изучили тысячелетние отложения на дне озера в национальном парке Кроджинголонг. По пыльце и древесному углю они восстановили историю растительности и пожаров.

После того как в XIX веке коренное население начали вытеснять с этих земель, кустарников стало больше, а количество эвкалиптов выросло примерно в четыре раза. Одновременно пожары стали горячее и разрушительнее.

Авторы не отрицают влияние изменения климата: жара и засухи сегодня дополнительно усиливают риск. Но они считают, что сама основа проблемы возникла раньше, когда прекратилось регулярное управление огнем.

Ученые предлагают вернуть контролируемые выжигания в подходящих районах, чтобы уменьшить количество сухой растительности и снизить вероятность особенно мощных пожаров.