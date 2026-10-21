Чем больше времени рядом с кошкой, тем лучше настроение? Японцы нашли любопытную связь

Люди, которые проводят больше времени рядом со своими кошками, чаще сообщают о более позитивном настроении, пишет Talker News со ссылкой на исследование Киотского университета в журнале iScience. Авторы из Японии также обнаружили связь между уровнем окситоцина у животных и их хозяев, предположив, что качество ежедневного общения может быть важнее самого факта наличия питомца.

Исследование длилось месяц и включало 29 кошек и 19 владельцев. Участники регулярно сдавали образцы мочи для анализа гормонов, а на ошейниках животных находились Bluetooth-маячки, которые позволяли измерять, сколько времени кошка проводила рядом с человеком.

Выяснилось, что уровни окситоцина у кошек и их хозяев были связаны между собой. Более высокий уровень этого гормона у животных также совпадал с меньшим уровнем негативных эмоций у владельцев и более низким уровнем кортизола у самих кошек.

При этом хорошее настроение хозяев оказалось связано не с тем, сколько лет они живут с питомцем, а именно с физической близостью и частотой контактов.

Авторы подчеркивают, что исследование показывает только связь и не доказывает, что кошки напрямую улучшают настроение. Теперь ученые хотят подробнее изучить, как люди и животные влияют друг на друга в повседневном общении.