Почему мы вообще существуем? Физики нашли возможный ответ в забытой частице

Физики предложили новую версию того, почему после Большого взрыва во Вселенной осталось достаточно материи для появления звезд, планет и жизни, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в Physical Review Letters. Ключевую роль, по расчетам авторов, могла сыграть гипотетическая тяжелая частица — так называемое правое нейтрино, которое очень слабо взаимодействует с остальной материей.

Проблема заключается в том, что ранняя Вселенная, согласно современным теориям, должна была породить примерно одинаковое количество материи и антиматерии. При их столкновении они уничтожают друг друга, превращаясь в излучение, однако сегодня наблюдаемая Вселенная почти полностью состоит из обычной материи.

Авторы предполагают, что тяжелые нейтрино могли в первые моменты после Большого взрыва временно влиять на расширение и температуру Вселенной. Это, в свою очередь, могло слегка изменить условия образования частиц и создать крошечный перевес в пользу материи.

Даже одного лишнего элемента материи примерно на миллиард пар «частица — античастица» теоретически было бы достаточно, чтобы после взаимного уничтожения осталось все вещество, которое мы видим сегодня.

При этом тяжелые правые нейтрино пока не обнаружены экспериментально, поэтому гипотеза остается теоретической. Авторы надеются, что проверить ее в будущем помогут эксперименты по физике частиц и новые детекторы гравитационных волн.