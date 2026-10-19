«Мы никогда не вернемся домой»: командир американской космической миссии испугался, что все пойдет не по плану

Командир лунной миссии Artemis II Рид Уайзман рассказал, что пережил настоящий страх, когда корабль продолжил удаляться от Земли уже после расчетной точки максимальной дистанции, пишет Daily Mail. В тот момент астронавт решил, что экипаж мог уйти слишком далеко и больше не сможет вернуться домой, хотя спустя несколько минут расстояние наконец начало уменьшаться.

Во время облета Луны экипаж должен был достигнуть максимального удаления примерно в 407 тысяч км от Земли, после чего начать обратный путь. Однако Уайзман заметил, что показатель на экране продолжил расти еще на две мили и только примерно через три минуты пошел вниз.

Именно в этот момент, по словам командира, он впервые по-настоящему испугался. Вместе с ним на борту находились Виктор Гловер, Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен.

Экипаж заранее обсуждал и худший сценарий — ситуацию, при которой корабль не сможет вернуться на Землю. Хансен рассказал, что перед стартом астронавты приняли этот риск и договорились в любом случае действовать до конца.

Миссия стартовала 1 апреля 2026 года, а 10 апреля корабль успешно приводнился в Тихом океане у Сан-Диего. За полет экипаж преодолел более 1,1 млн км и установил новый рекорд по максимальному удалению людей от Земли.

Позже Уайзман признался, что вид крошечной Земли на фоне полной черноты космоса вызвал у него сильную тоску по дому. Больше всего в тот момент он хотел снова увидеть детей, друзей и просто вернуться к обычной жизни на планете.