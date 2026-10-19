«Мы никогда не вернемся домой»: командир американской космической миссии испугался, что все пойдет не по плану

Daily Mail: командир Artemis II Уайзман испугался невозврата из космоса

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Фото: [Медиасток.рф]

Командир лунной миссии Artemis II Рид Уайзман рассказал, что пережил настоящий страх, когда корабль продолжил удаляться от Земли уже после расчетной точки максимальной дистанции, пишет Daily Mail. В тот момент астронавт решил, что экипаж мог уйти слишком далеко и больше не сможет вернуться домой, хотя спустя несколько минут расстояние наконец начало уменьшаться.

Во время облета Луны экипаж должен был достигнуть максимального удаления примерно в 407 тысяч км от Земли, после чего начать обратный путь. Однако Уайзман заметил, что показатель на экране продолжил расти еще на две мили и только примерно через три минуты пошел вниз.

Именно в этот момент, по словам командира, он впервые по-настоящему испугался. Вместе с ним на борту находились Виктор Гловер, Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен.

Экипаж заранее обсуждал и худший сценарий — ситуацию, при которой корабль не сможет вернуться на Землю. Хансен рассказал, что перед стартом астронавты приняли этот риск и договорились в любом случае действовать до конца.

Миссия стартовала 1 апреля 2026 года, а 10 апреля корабль успешно приводнился в Тихом океане у Сан-Диего. За полет экипаж преодолел более 1,1 млн км и установил новый рекорд по максимальному удалению людей от Земли.

Позже Уайзман признался, что вид крошечной Земли на фоне полной черноты космоса вызвал у него сильную тоску по дому. Больше всего в тот момент он хотел снова увидеть детей, друзей и просто вернуться к обычной жизни на планете.

иностранная пресса

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