Время больше не будут подгонять под вращение Земли: ученые меняют правила високосной секунды

Ученые решили отказаться от високосной секунды — дополнительной секунды, которую время от времени добавляли к мировому времени, чтобы оно точно совпадало с вращением Земли, пишет Daily Mail.

Решение приняло Международное бюро мер и весов. Новые правила должны вступить в силу 20 мая 2027 года.

Високосные секунды используют с 1972 года. За это время их добавляли 27 раз, поскольку Земля вращается не идеально равномерно, а атомные часы идут чрезвычайно точно.

Проблема в том, что внезапное добавление одной секунды может нарушать работу компьютерных систем. Например, подобные изменения уже приводили к сбоям сайтов, серверов и других цифровых сервисов.

Теперь ученые позволят мировому времени постепенно расходиться с вращением Земли. Разница сможет достигнуть целого часа, прежде чем потребуется крупная корректировка.

Но бояться, что рассвет или полдень скоро сдвинутся на час, не нужно. Изменения накапливаются очень медленно, поэтому такая поправка может понадобиться лишь через сотни или даже тысячи лет.

Главная цель реформы — сделать работу глобальных компьютерных, финансовых и телекоммуникационных систем более надежной.