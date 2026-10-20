Исследователи разработали систему искусственного интеллекта, которая по одной фотографии лица может оценивать биологический возраст человека и прогноз выживаемости при онкологических заболеваниях, сообщает DPA со ссылкой на исследование в Lancet Digital Health. Модель создали специалисты Mass General Brigham и Гарвардской медицинской школы, обучив ее на более чем 40 млн изображений.

Биологический возраст показывает не количество прожитых лет, а общее состояние организма. Авторы проверили, насколько оценки ИИ связаны с реальными медицинскими данными пациентов с раком, и обнаружили, что «более старый» внешний вид по версии алгоритма соответствовал менее благоприятному прогнозу.

Исследователи также заметили связь с образом жизни. Курение и большое количество алкоголя ассоциировались с более высоким биологическим возрастом лица, причем наиболее выраженной была связь именно с курением.

По словам профессора Гарвардского университета Хьюго Аэртса, это первая демонстрация того, что ИИ способен напрямую оценивать риск выживаемости онкопациента по обычной фотографии.

Авторы подчеркивают, что технология не должна заменять врача. Ее рассматривают как потенциальный дополнительный инструмент для более точной оценки состояния пациента и персонализации лечения.