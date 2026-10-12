Озеро, которое никто не видел: под Антарктидой скрывается древний мир, которому не менее 15 млн лет

Интересное

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Под ледяным щитом Восточной Антарктиды скрывается огромное озеро Восток, которое никто никогда не видел напрямую, пишет The Weather Channel. Оно находится примерно под четырьмя километрами льда и остается изолированным от поверхности не менее 15 млн лет.

Озеро достигает примерно 260 км в длину и 50 км в ширину, а его глубина может составлять около 900 метров. Несмотря на антарктический холод, вода в нем остается жидкой.

Причина — толстый слой льда сверху работает как одеяло и удерживает геотермальное тепло, поступающее из недр Земли. Кроме того, огромное давление снижает температуру замерзания воды.

Особый интерес вызывает возможность существования там жизни. В образцах замерзшей воды, связанной с озером, ученые обнаруживали микроорганизмы, способные жить в экстремальных условиях. Исследователи также допускают, что на дне могут находиться гидротермальные источники.

Озеро Восток интересно и астробиологам. Похожие скрытые океаны, вероятно, существуют под ледяными оболочками Европы — спутника Юпитера — и Энцелада, спутника Сатурна.

Поэтому изучение антарктического озера может помочь понять, способна ли жизнь существовать в темных подледных океанах других миров.

иностранная пресса

Читайте также

Один звонок переписал историю ледникового периода: в Великобритании нашли пять мамонтов

Один звонок переписал историю ледникового периода: в Великобритании нашли пять мамонтов

Снежный человек выходит к людям по ночам? В США нашли закономерность в сообщениях очевидцев

Снежный человек выходит к людям по ночам? В США нашли закономерность в сообщениях очевидцев

Что будет, если Земля перестанет вращаться? Симуляция показала, что произойдет с людьми и городами

Что будет, если Земля перестанет вращаться? Симуляция показала, что произойдет с людьми и городами

Жизнь оказалась устойчивее: микроорганизм пережил жару, которую ранее считали пределом для развития сложных видов

Жизнь оказалась устойчивее: микроорганизм пережил жару, которую ранее считали пределом для развития сложных видов

«Планета-феникс» удивила астрономов: новый мир мог родиться после смерти своей звезды

«Планета-феникс» удивила астрономов: новый мир мог родиться после смерти своей звезды

После травмы он не чувствовал рук: мозговой имплант частично вернул мужчине подвижность и осязание

После травмы он не чувствовал рук: мозговой имплант частично вернул мужчине подвижность и осязание

Самые точные часы, ищущие темную материю: ученые создали совершенно новый способ измерять время

Самые точные часы, ищущие темную материю: ученые создали совершенно новый способ измерять время

Темный тон волос может омолаживать лицо: ученые проверили эффект на фотографиях

Темный тон волос может омолаживать лицо: ученые проверили эффект на фотографиях

Один из лучших кандидатов на внеземную жизнь: что скрывают льды спутника Сатурна

Один из лучших кандидатов на внеземную жизнь: что скрывают льды спутника Сатурна

Чужое сердце подстраивается под возраст нового хозяина: ученые проверили это на людях

Чужое сердце подстраивается под возраст нового хозяина: ученые проверили это на людях

Будущее убежище для астронавтов? Под поверхностью Луны может скрываться глубокая пещера

Будущее убежище для астронавтов? Под поверхностью Луны может скрываться глубокая пещера

Ноев ковчег нашли под землей? Радар показал странную структуру внутри холма

Ноев ковчег нашли под землей? Радар показал странную структуру внутри холма

Добавьте mosregtoday.ru в избранное