Озеро, которое никто не видел: под Антарктидой скрывается древний мир, которому не менее 15 млн лет

Под ледяным щитом Восточной Антарктиды скрывается огромное озеро Восток, которое никто никогда не видел напрямую, пишет The Weather Channel. Оно находится примерно под четырьмя километрами льда и остается изолированным от поверхности не менее 15 млн лет.

Озеро достигает примерно 260 км в длину и 50 км в ширину, а его глубина может составлять около 900 метров. Несмотря на антарктический холод, вода в нем остается жидкой.

Причина — толстый слой льда сверху работает как одеяло и удерживает геотермальное тепло, поступающее из недр Земли. Кроме того, огромное давление снижает температуру замерзания воды.

Особый интерес вызывает возможность существования там жизни. В образцах замерзшей воды, связанной с озером, ученые обнаруживали микроорганизмы, способные жить в экстремальных условиях. Исследователи также допускают, что на дне могут находиться гидротермальные источники.

Озеро Восток интересно и астробиологам. Похожие скрытые океаны, вероятно, существуют под ледяными оболочками Европы — спутника Юпитера — и Энцелада, спутника Сатурна.

Поэтому изучение антарктического озера может помочь понять, способна ли жизнь существовать в темных подледных океанах других миров.