Что будет, если случайно проглотить жвачку? Популярный миф оказался неправдой

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Павел Абакумов/Сгенерировано нейросетью]

Популярная страшилка о том, что проглоченная жвачка остается в желудке на семь лет, не соответствует действительности, пишет LadBible. Симуляция показала, что организм обычно справляется с ней примерно так же, как с другими веществами, которые не может полностью переварить.

Некоторые компоненты жвачки, например ароматизаторы и добавки, могут растворяться и усваиваться. Однако сама жевательная основа практически не переваривается.

Это не значит, что она остается в желудке. Жвачка проходит через кишечник и спустя несколько дней естественным образом выводится из организма.

Поэтому случайно проглоченный кусочек обычно не представляет серьезной опасности.

Однако постоянно глотать жвачку все же не стоит. В редких случаях большое ее количество может скопиться в пищеварительной системе и вызвать закупорку.

В статье приводится случай мальчика, который специально регулярно проглатывал жвачку. У него появились боли в животе и диарея, а врачи обнаружили в желудке крупный комок, который пришлось удалять с помощью медицинских инструментов.

Так что главный вывод простой: один случайно проглоченный кусочек, скорее всего, ничем не закончится, но превращать это в привычку не стоит.

иностранная пресса

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